Павел Малков напомнил о трудовом подвиге рязанцев в годы Великой Отечественной войны

Ровно три года назад, 11 сентября, Рязань получила почетное звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.
Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, этого звания город удостоился за огромный вклад жителей в Победу в Великой Отечественной войне. Рязанцы обеспечивали бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции на заводах, проявляя массовый трудовой героизм и самоотверженность.
«Это решение стало признанием того, какой вклад внесли рязанцы в Победу. Его поддержали более 85 тысяч жителей области. В годы Великой Отечественной войны город жил и работал для фронта. Сегодня об этом напоминает стела у вокзала Рязань-2. Она стала еще одним местом, где можно узнать о мужестве и стойкости наших земляков. Мы помним и гордимся!», — сказал Павел Малков.