В Рязани продолжаются рейды по закрашиванию надписей о наркотиках

В Рязани продолжается активная работа по выявлению и ликвидации надписей пронаркотического содержания. В рейдах задействован широкий круг участников: представители добровольной народной дружины, активисты территориальных общественных самоуправлений (ТОС), волонтеры центра «Мой выбор», а также сотрудники управления общественных отношений и префектур.

На минувшей неделе профилактическое мероприятие прошло в Московском и Железнодорожном районах. Участники рейда проверили часть Приокского района, а также улицы Бирюзова, Интернациональную и Черновицкую. Как отмечают организаторы, подобные выезды будут проводиться по всему городу на регулярной основе.

Напомним, что жители Рязани могут внести свой вклад в борьбу с наркограффити. Сообщить о незаконных надписях можно через приложение «Открытый регион 62».