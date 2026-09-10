Фото Администрации Рязани
Общество

В Рязани продолжаются рейды по закрашиванию надписей о наркотиках

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани продолжается активная работа по выявлению и ликвидации надписей пронаркотического содержания. В рейдах задействован широкий круг участников: представители добровольной народной дружины, активисты территориальных общественных самоуправлений (ТОС), волонтеры центра «Мой выбор», а также сотрудники управления общественных отношений и префектур.

На минувшей неделе профилактическое мероприятие прошло в Московском и Железнодорожном районах. Участники рейда проверили часть Приокского района, а также улицы Бирюзова, Интернациональную и Черновицкую. Как отмечают организаторы, подобные выезды будут проводиться по всему городу на регулярной основе.

Напомним, что жители Рязани могут внести свой вклад в борьбу с наркограффити. Сообщить о незаконных надписях можно через приложение «Открытый регион 62».

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Почти килограмм марихуаны изъяли в частном доме у жителя Рязани
Следующая статья
Рязанцев предупредили о звонках мошенников от имени замглавы города Павла Морковина

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт объяснил, как дроны ВСУ долетели до ХМАО и откуда их запускают

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что современные беспилотники противника обладают значительной дальностью полета.
Новости России

Генерал рассказал, откуда запустили дроны для атаки на Новороссийск

ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками в ночь на 9 сентября. В результате удара погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 жителей получили ранения.
Новости России

В Дагестане БПЛА атаковали Махачкалу: что известно

После падения фрагментов БПЛА произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы.
Новости России

Интересные артефакты обнаружили при поиске семьи Усольцевых в Красноярском крае

В зоне исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае обнаружили «интересные артефакты». Об этом рассказал глава отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
Все события Рязани и области

В Госдуме назвали сроки новых переговоров России, США и Украины

Трехсторонний переговорный процесс может возобновиться в Абу-Даби. Юрий Ушаков сообщил о контактах, Алексей Чепа назвал возможные сроки встречи.
Темы
Общество

Павел Малков обсудил с жителями Спасского округа модернизацию водоснабжения и развитие педколледжа

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел встречу с жителями Спасского округа.
Общество

Сбер разработал новую reasoning-нейросеть, которая уже доступна пользователям и разработчикам

Сбер представил GigaChat 3.5 Reasoning — новую флагманскую мультимодальную нейросеть с режимом рассуждений.
Общество

Павел Малков сообщил об открытии обновлённой Спасской детской школы искусств

В Спасске после капитального ремонта открылась детская школа искусств.
Культура и события

Рязанская лига КВН знакомит зрителей с участниками предстоящих игр

Официальная Рязанская лига КВН продолжает знакомить болельщиков с командами, которые выступят в 1/4 финале и на музыкальном фестивале «Поющий косопуз».
Общество

Павел Малков оценил развитие Спасского округа

За последние годы в округе обновили Спасскую гимназию и детский сад, а после 13-летнего простоя запустили педагогический колледж.
Общество

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин: Необходимо активно вовлекать молодежь в культурную жизнь региона

На заседании регионального парламента в среду, 9 сентября, в рамках «правительственного часа» депутаты обсудили основные направления государственной культурной политики.
Общество

Павел Малков поручил подготовиться к визиту экспертов «Семейной столицы»

Губернатор Павел Малков провел очередное заседание Правительства Рязанской области, в центре внимания которого оказались социально-экономическое развитие региона, реализация нацпроектов, кадровые перестановки, обновление инфраструктуры в муниципалитетах, работа общественного транспорта в областном центре и подготовка к крупным культурным событиям.
Общество

19 выпускников Рязанской области получат по 150 тысяч рублей от губернатора

В Рязанской области подвели итоги очередного этапа присуждения именных премий Губернатора для талантливых абитуриентов.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье