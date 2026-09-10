Рязанцев предупредили о звонках мошенников от имени замглавы города Павла Морковина

В Рязани зафиксированы случаи телефонного мошенничества с использованием имени чиновника. Администрация города выпустила официальное предупреждение для жителей: неизвестные лица звонят гражданам, представляясь заместителем главы городской администрации Павлом Морковиным.
Главная цель таких звонков — выведать конфиденциальную информацию. Мошенники пытаются получить личные данные рязанцев, что в дальнейшем может быть использовано для хищения денежных средств, оформления незаконных кредитов или других противоправных действий.
Специалисты настоятельно призывают рязанцев сохранять бдительность и соблюдать правила цифровой гигиены:
- Не реагируйте на подозрительные звонки и немедленно прерывайте разговор.
- Ни при каких обстоятельствах не сообщайте незнакомцам свои личные данные или данные своих близких.
- Всю информацию о подобных инцидентах необходимо направлять в правоохранительные органы.