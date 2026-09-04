В двух районах Рязани 4 сентября ожидаются кратковременные перебои со светом

Жителей Советского и Железнодорожного районов Рязани предупреждают о временных перебоях в электроснабжении, которые произойдут вечером 4 сентября 2026 года. Об этом сообщает АО «РГРЭС».

Отключения связаны с необходимостью проведения плановых ремонтных работ на электрических сетях, которые ПАО «Россети Центр и Приволжье» будет осуществлять в ночное время (с 20:00 до 06:00).

Чтобы жители не остались без электричества на всю ночь, специалисты АО «РГРЭС» заранее переведут потребителей на резервные линии электропередачи. Процесс этого переключения будет проходить в вечернее время, с 17:00 до 20:00.

В компании подчеркивают, что данные отключения носят исключительно технический и временный характер. Перебои в подаче электроэнергии будут кратковременными и не превысят 10–20 минут.