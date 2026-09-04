В центре Рязани 4 сентября произошло аварийное отключение света

Сегодня днем, в 15:11, в Рязани зафиксировано отключение электроэнергии в центральной части города. По предварительным данным, причиной обесточивания стало технологическое нарушение на сетях.

Без света временно остались жители и организации на ряде ключевых улиц исторического центра. В зону действия аварии попали лицы: Свободы, Щедрина, Введенская, Горького, Ленина, Радищева, Право-Лыбедская, Вознесенская, Садовая, Урицкого, Краснорядская, Почтовая.

Аварийные бригады уже работают на месте. В настоящее время специалисты занимаются локализацией поврежденного участка электросети для скорейшего возобновления подачи энергии. По предварительным оценкам энергетиков, ориентировочное время полного восстановления электроснабжения составляет 2 часа.

По всем вопросам, касающимся электроснабжения и уточнения статуса работ, жители могут обращаться в диспетчерскую службу по телефону: 55-01-12.