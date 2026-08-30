Штрафы за уличную торговлю в Рязанской области превысили 3,8 миллиона рублей

Административные комиссии Рязанской области активно борются с несанкционированной торговлей и услугами вне разрешённых зон. С января 2026 года к ответственности привлекли 1400 нарушителей — общая сумма наложенных штрафов достигла 3 млн 801 тыс. 200 рублей.
Региональное законодательство чётко дифференцирует меры наказания. За организацию точек сбыта или оказание услуг в запрещённых либо несогласованных местах:
- · физлицам грозит 3–5 тыс. рублей;
- · должностным лицам — 10–15 тыс.;
- · юрлицам — 30–50 тыс.
За саму незаконную продажу без разрешения санкции мягче: возможно предупреждение, а при штрафе — 1–3 тыс. для граждан, 5–15 тыс. для должностных лиц и 30–50 тыс. для организаций.