«РГРЭС» отчиталась о новых этапах модернизации электросетей в микрорайоне Кальное в Рязани

АО «РГРЭС» поделилось новыми деталями о ходе модернизации электросетей в микрорайоне Кальное города Рязани. За прошедшую неделю бригады энергетиков реализовали несколько ключевых этапов проекта.

Выкопана траншея протяженностью 250 метров для укладки новых линий. Подготовлено 34 ревизионных котлована. Эта мера необходима для точного определения расположения существующих подземных коммуникаций в местах пересечения с новой трассой, что позволяет полностью исключить риск их повреждения. Обустроено 22 котлована для применения технологии горизонтально-направленного бурения (ГНБ). С использованием метода ГНБ выполнена протяжка защитных труб на участке длиной 642 метра.

Активная фаза работ охватила сразу несколько улиц микрорайона. Строительная техника и бригады были задействованы на улицах Радиозаводской, Макаренко, Белинского, Тургенева, Новой, Совхозной, а также в 5-м и 6-м Новых проездах.

В настоящий момент специалисты сосредоточили усилия на прокладке трассы на участке от улицы Совхозной до Касимовского шоссе.

Энергетики обещают регулярно информировать общественность о переходе к новым этапам реконструкции.