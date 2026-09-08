Алексей Жеглов и Дмитрий Волгин рассказали о «Поющем Косопузе» в прямом эфире на ТКР-ФМ

Сегодня, 8 сентября, на Утреннем шоу ТКР-ФМ побывали директор официальной Рязанской лиги КВН Алексей Жеглов и вице-чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «Близкие» Дмитрий Волгин. В прямом эфире они обсудили предстоящий VI открытый музыкальный кубок Рязанской области по КВН «Поющий Косопуз».

Подготовка к фестивалю и четвертьфиналу идёт полным ходом. Уже вовсю ведётся редактура и знакомство с участниками. Алексей Жеглов и Дмитрий Волгин пригласили всех желающих на оба события. 11 сентября на 1/4 финал Официальной Рязанской лиги КВН во Дворце молодёжи (12+) и 12 сентября на сам «Поющий Косопуз» в филармонию (12+).

Напомним, что прямо сейчас проходит экспресс-розыгрыш пригласительных билетов на 1/4 финала — счастливчики смогут попасть на игру бесплатно. Кроме того, официальный партнёр события, издательство 7инфо, запустило розыгрыш билетов и на традиционный музыкальный фестиваль «Поющий косопуз». Главный сюрприз вечера — выступление хедлайнера, команды «СОЮЗ» (18+), чемпионов Высшей лиги и звёзд ТВ. Итоги розыгрышей подведут вечером 10 сентября в канале Max и сообществе ВКонтакте.

Также бесплатные билеты на четвертьфинал можно получить в студклубах и профкомах вузов и сузов города, а также у играющих команд. Билеты на «Поющего косопуза» доступны для покупки по ссылке. В программе фестиваля — традиционные награды: «косопузы» трёх степеней, «Мисс Голос» и «Мистер Голос», «Лучшая шутка», «Лучший музыкальный номер» и «Самая поющая команда».