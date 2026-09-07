Жители Рязанской области могут получить помощь по соцконтракту

В этом году на оказание государственной помощи в виде социального контракта в регионе предусмотрено более 600 миллионов рублей, с января её уже оформили 1643 человека. Граждане чаще всего выбирают такие направления, как предпринимательская деятельность, трудоустройство и ведение личного подсобного хозяйства. Размер выплат варьируется: до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса, до 200 тысяч на ЛПХ и до 110 тысяч на приобретение необходимых товаров или лекарств.

Право на меру поддержки имеют семьи и одинокие граждане с доходом ниже прожиточного минимума на душу населения (16 856 рублей). В расчётный период включаются три календарных месяца перед обращением, а при подсчёте учитываются доходы супругов и детей, включая студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. При трудоустройстве по соцконтракту выплачивается свыше 18 тысяч рублей в первый месяц и ещё три месяца после официального оформления на работу.

Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции и членам их семей. С этого года демобилизованные бойцы могут заключить соцконтракт на бизнес без оценки нуждаемости, при наличии рекомендации фонда «Защитники Отечества». Заявление принимают в МФЦ, отделах соцзащиты и на портале «Госуслуги», подробности уточняются по единому телефону 8-800-100-00-01.