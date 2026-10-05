Фото Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков поздравил учителей Рязанской области

Олеся Чугунова
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Губернатор Рязанской области Павел Малков обратился к педагогам региона с поздравлением в честь Дня учителя. Глава области отметил, что сегодня в системе образования региона трудятся около восьми тысяч учителей. Кроме того, в текущем году к работе приступили 224 новых педагога, что на 20% превышает показатель прошлого года.

Павел Малков подчеркнул важность поддержки учителей и создания комфортных условий для их профессионального роста.

«Настоящий педагог помогает ребёнку поверить в себя, увлечься новым делом и найти свой путь. За этим стоят знания, терпение и внимание к каждому ученику. Будем создавать условия, в которых хочется работать и расти в профессии. Дорогие учителя, спасибо за ваш труд и заботу о детях! С праздником!», — сказал губернатор.

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