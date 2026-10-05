Павел Малков поздравил учителей Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков обратился к педагогам региона с поздравлением в честь Дня учителя. Глава области отметил, что сегодня в системе образования региона трудятся около восьми тысяч учителей. Кроме того, в текущем году к работе приступили 224 новых педагога, что на 20% превышает показатель прошлого года.

Павел Малков подчеркнул важность поддержки учителей и создания комфортных условий для их профессионального роста.