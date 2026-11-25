За минувшие сутки в Рязанской области в ДТП погиб один человек, ещё трое получили травмы. Всего сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали четыре аварии с пострадавшими и 36 ДТП с материальным ущербом. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Полицейские выявили 193 нарушения правил дорожного движения. Среди них:
- один случай управления автомобилем в состоянии опьянения;
- четыре отказа водителей от медицинского освидетельствования;
- один случай повторного управления транспортом в нетрезвом виде;
- 23 нарушения со стороны водителей грузовиков;
- 18 случаев управления автомобилями с тонировкой.
В Рязанском округе Kia съехала в кювет
Одна из аварий произошла 24 ноября около 7:40 на четвёртом километре дороги «Рязань – Пронск – Скопин».
По предварительным данным, 25-летняя местная жительница за рулём Kia Cerato не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет.
Водитель получила травмы. Её доставили в медицинское учреждение. Госавтоинспекция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.