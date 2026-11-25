За минувшие сутки в Рязанской области в ДТП погиб один человек, ещё трое получили травмы. Всего сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали четыре аварии с пострадавшими и 36 ДТП с материальным ущербом. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полицейские выявили 193 нарушения правил дорожного движения. Среди них:

один случай управления автомобилем в состоянии опьянения;

четыре отказа водителей от медицинского освидетельствования;

один случай повторного управления транспортом в нетрезвом виде;

23 нарушения со стороны водителей грузовиков;

18 случаев управления автомобилями с тонировкой.

В Рязанском округе Kia съехала в кювет

Одна из аварий произошла 24 ноября около 7:40 на четвёртом километре дороги «Рязань – Пронск – Скопин».

По предварительным данным, 25-летняя местная жительница за рулём Kia Cerato не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет.

Водитель получила травмы. Её доставили в медицинское учреждение. Госавтоинспекция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.