Сексолог Стефани Зайтц перечислила четыре качества, которые помогают человеку стать хорошим партнёром в интимной жизни. По мнению специалистки, важную роль играют умение обсуждать сексуальные предпочтения, знание собственного тела и готовность к экспериментам. Об этом пишет «Лента.ру».

Первый признак — открытость в разговорах о сексе. Хороший любовник не стесняется обсуждать интимные вопросы, интересуется желаниями партнёра и выясняет, что ему нравится, а что вызывает дискомфорт.

Второе качество — понимание собственных ощущений. Как пояснила Зайтц, человек должен знать своё тело и уметь рассказать партнёру, какие действия приносят ему удовольствие.

Третьим признаком сексолог назвала готовность пробовать новое. Желание исследовать разные стороны интимной жизни помогает партнёрам лучше узнавать друг друга.

Четвёртое качество — уверенность в себе. При этом специалистка подчеркнула, что универсального определения хорошего любовника не существует.