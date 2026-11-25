Следователи выяснили, что пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых в день исчезновения была одета в серо-зелёные костюмы. Эта подробность может объяснять, почему поисковикам было сложно обнаружить людей среди густой растительности тайги.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились на прогулку к скале Буратинка из посёлка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Домой они не вернулись.

Несмотря на масштабную поисковую операцию с участием до полутора тысяч человек, обнаружить семью не удалось. Поиски не принесли результатов: спасатели не нашли ни тел, ни личных вещей пропавших.

Заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова сообщила, что свидетели видели Усольцевых в серо-зелёной одежде.

«Свидетели сообщали, что у семьи Усольцевых были серо-зелёные костюмы — под цвет листвы», — рассказала представитель СК.

Почему одежда могла осложнить поиски

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в комментарии aif.ru объяснил, что подобная расцветка крайне неудачна для походов в лес. На фоне деревьев и кустарников человека в такой одежде гораздо сложнее заметить. По мнению специалиста, для прогулок по лесу следует выбирать вещи ярких цветов, которые хорошо различимы издалека.

«Если они действительно потерялись в лесном массиве, то, конечно, стоило выбирать яркую одежду. Это однозначный совет вообще всем, кто ходит в лес, за грибами и так далее», — подчеркнул Щетинин.

Спасатель рекомендует брать с собой сигнальный жилет. Он практически ничего не весит, но благодаря яркой окраске помогает поисковикам быстрее обнаружить человека.

По словам Щетинина, такой жилет стоит недорого и продаётся в обычных сетевых магазинах. Его можно положить в рюкзак и надеть в случае чрезвычайной ситуации.

Почему новые поиски зимой маловероятны

Оценить шансы обнаружить Усольцевых спустя более чем год после исчезновения сложно. Сергей Щетинин считает, что нынешние погодные условия серьёзно затрудняют поисковые мероприятия.

«Учитывая, что сейчас в тех местах зима, снег, думаю, шанс найти пропавших именно сейчас довольно небольшой», — заявил спасатель.

Последние масштабные поиски проходили в июне-июле 2026 года, однако результатов не дали. В зимний период следствие сосредоточилось на работе со свидетелями и анализе материалов уголовного дела.

Среди основных версий исчезновения семьи остаются несчастный случай и возможное преступление в отношении Усольцевых. Ни одна из них пока не получила окончательного подтверждения.