Ночью 25 ноября ракетную опасность объявили в пяти регионах России: Липецкой, Орловской, Воронежской, Тульской и Курской областях. Об этом сообщает РИА Новости.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале о введении режима на всей территории региона.

О ракетной опасности в Орловской и Воронежской областях сообщили главы регионов Андрей Клычков и Александр Гусев.

По данным региональных главных управлений МЧС, аналогичный режим действовал в Тульской и Курской областях.

В Рязанской области действовал режим беспилотной опасности, сейчас он отменён.