Ночью 25 ноября ракетную опасность объявили в пяти регионах России: Липецкой, Орловской, Воронежской, Тульской и Курской областях. Об этом сообщает РИА Новости.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале о введении режима на всей территории региона.
О ракетной опасности в Орловской и Воронежской областях сообщили главы регионов Андрей Клычков и Александр Гусев.
По данным региональных главных управлений МЧС, аналогичный режим действовал в Тульской и Курской областях.
В Рязанской области действовал режим беспилотной опасности, сейчас он отменён.