Более 145 беспилотников ВСУ уничтожили силы противовоздушной обороны в небе над Самарской областью в ночь на 25 ноября. В результате атаки погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По словам главы области, семье погибшего окажут всю необходимую помощь. Сейчас оперативный штаб собирает информацию о последствиях атаки.

Федорищев предупредил жителей о запрете на публикацию фотографий и видеозаписей с мест падения беспилотников и других последствий удара. За распространение таких материалов предусмотрена административная ответственность.

После атаки в некоторых районах Самарской области возникли перебои с электроснабжением. Экстренные службы приступают к восстановлению подачи электричества.

Кроме того, отдельные школы 25 ноября будут работать по изменённому графику. Администрации образовательных учреждений самостоятельно сообщат родителям и ученикам о режиме занятий.

Жители, которым требуется помощь, могут обратиться по единому номеру экстренных служб 112.