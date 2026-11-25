В нескольких населённых пунктах Рязанской области произошло аварийное отключение электричества из-за сложных погодных условий. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».

Без электроснабжения остались жители следующих территорий:

— посёлок Солотча: дома № 2, 2а, 2б, 2в, 999 и 22а;

— Полянское сельское поселение: СНТ «Отдых» (дома № 6 и 6а), СНТ «Осинка»;

— санаторий «Сосновый бор».

В РГРЭС сообщили о серьёзном технологическом нарушении. Аварийные бригады уже работают над восстановлением воздушных линий электропередачи.

По предварительной информации, подачу электричества планируют восстановить в течение ближайших четырёх часов.

По вопросам электроснабжения жители могут обращаться по телефону: 55-01-12.