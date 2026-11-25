Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования родным и близким модельера Августины Николаевны Филипповой. Она прославилась созданием национальных костюмов, в которых отражала культуру, традиции и самобытность якутского народа.

Филиппова родилась и выросла в Горном улусе, на берегу Матты. Интерес к шитью появился у неё ещё в детстве. Свой первый костюм она создала в первом классе. Это был наряд Хаарчааны для школьной новогодней ёлки.

Позже работы якутского мастера получили признание далеко за пределами республики. На показе в Доме моды Вячеслава Зайцева её имя сначала встретили недоверием, но после демонстрации коллекции зал аплодировал ей стоя. Затем состоялись показы в Каннах, Риме и Торонто.

Августина Филиппова черпала вдохновение в народных преданиях и природе родного края. По словам Айсена Николаева, некоторые творческие идеи приходили к модельеру даже во сне.

Глава республики напомнил, что поздравлял Филиппову с 75-летием и вручением высшей государственной награды Якутии — ордена «Полярная звезда».

Модельер говорила, что чувствует долг перед своим народом. Этому принципу она следовала на протяжении всей жизни, передавая опыт молодым мастерам и поддерживая их творческие начинания.

Айсен Николаев выразил соболезнования семье, друзьям, коллегам и ученикам Августины Филипповой. Он подчеркнул, что память о её творчестве и вкладе в сохранение национальной культуры останется в сердцах жителей Якутии.