В Рязани откроется первый в ЦФО филиал Национального центра «Россия»
Культура и события

Национальный центр «Россия» в Рязани запустил экскурсии по истории края

Олеся Чугунова
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В филиале Национального центра «Россия» в Рязанской области стартовала экскурсионная программа «Душа Рязани – сердце России». Первыми посетителями уникальной интерактивной выставки стали почетные граждане региона, педагоги, юные спортсмены и активисты общественных организаций.

Экспозиция занимает семь залов, каждый из которых раскрывает разные этапы истории края — от Рязанского княжества до современности. Гостям рассказывают о природном богатстве региона, народных промыслах, фольклоре и выдающихся земляках. Особое внимание уделено залу «Высота духа», посвященному героизму рязанцев. Благодаря интерактивным технологиям посетители могут оказаться в кабине самолета и испытать реалистичное ощущение прыжка с парашютом в составе десантной группы.

Согласно информации регионального комитета по информации и массовым коммуникациям, экскурсии для всех желающих будут проводиться со вторника по воскресенье. Записаться на посещение можно на официальном сайте филиала, там же в разделе «Афиша» доступны рекомендации для гостей. Трансляция торжественной церемонии открытия центра доступна на сайте и в социальных сетях Национального центра «Россия».

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