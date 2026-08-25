SHAMAN поделился принципами воспитания дочери и планами на День знаний

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своем подходе к воспитанию дочери и поделился планами на предстоящий учебный год. Своими мыслями певец поделился в беседе с 5-tv.ru.

Несмотря на то что артист старается баловать дочь Варвару подарками, он признается, что из-за плотного гастрольного графика и жизни в Москве уделяет ей меньше времени, чем хотелось бы. Девочка проживает с мамой в городе Новомосковске Тульской области.

«Ничего не меняется с 2022 года, как, собственно говоря, повелось. Планирую все-таки, дай бог, что получится, перед 1 сентября заехать в Новомосковск, лично засвидетельствовать свое почтение и, конечно же, несколько слов напутствия пожелаю», — рассказал исполнитель.

Говоря о школе, SHAMAN отметил, что учебные заведения, безусловно, вносят важный вклад в развитие ребенка. Однако главную ответственность за формирование личности он возлагает на семью. По мнению артиста, хорошие оценки — это далеко не самый главный приоритет.

«Самое главное — чтоб человек получился, чтобы воспитать человека. Вот это самое главное — чтоб человеком оставаться. А как это можно сделать самым лучшим способом? Показывать это на личном примере. То, чем я и занимаюсь», — подчеркнул певец.

Варвара родилась в 2014 году в первом браке Ярослава Дронова с преподавателем по вокалу Мариной Рощупкиной. В 2016 году пара развелась, и дочь осталась жить с матерью. В 2017 году SHAMAN женился на медиа-менеджере Елене Мартыновой (брак распался в сентябре 2024 года). В июле текущего года артист вступил в брак с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.