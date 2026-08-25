Павел Малков и Андрей Макаров оценили обновление социальной инфраструктуры в Александро-Невском округе

Губернатор Рязанской области Павел Малков и председатель Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам, депутат от региона Андрей Макаров совершили рабочую поездку в Александро-Невский округ. Целью визита стала оценка результатов модернизации социальной сферы муниципалитета, которая ведется в рамках национального проекта «Семья» и других профильных программ.

Первым пунктом инспекции стал районный Дворец культуры, где в мае текущего года завершился масштабный капитальный ремонт, реализованный при федеральной поддержке. Обновленное здание площадью почти 2000 квадратных метров теперь включает просторный зрительный зал на 350 мест, современную центральную районную библиотеку, а также оборудованные помещения для творческих кружков и танцевальный класс. Мероприятия в ДК доступны для молодежи, в том числе по «Пушкинской карте».

Также высокие гости проинспектировали ход строительства нового детского сада на 100 мест в рабочем поселке. На данный момент на объекте активно ведутся работы по монтажу инженерных сетей и внутренней отделке помещений.

Напомним, что ранее, в декабре прошлого года, в муниципалитете было введено в эксплуатацию новое пожарное депо на три машиноместа. Этот объект позволил существенно улучшить условия труда огнеборцев и сократить время реагирования экстренных служб на чрезвычайные ситуации.

Подводя итоги осмотра, губернатор Павел Малков отметил высокий уровень порядка в округе и активное участие местных жителей в развитии своей территории.