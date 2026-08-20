Рязанские парламентарии закрепили федеральные изменения в региональном законодательстве о наставничестве

На заседании законодательного собрания в среду, 19 августа, депутаты внесли изменения в закон «О разграничении полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере охраны здоровья граждан в Рязанской области», направленные на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральными нормами.

Так, парламентарии поддержали расширение и детализацию зоны ответственности Правительства Рязанской области по созданию условий для трудоустройства выпускников медицинских вузов и колледжей в организации, участвующие в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания людям медицинской помощи на территории региона. При этом согласно действующему федеральному закону с 1 марта 2026 года для лиц, получивших медицинское образование по основным профессиональным образовательным программам и впервые прошедших первичную аккредитацию, установлено наставничество на срок не более трех лет в зависимости от выбранной специальности.

По словам заместителя министра здравоохранения Рязанской области Елены Шульгиной, юридические изменения в сфере наставничества – фундаментальная основа для защиты прав медицинских работников и закрепления молодых кадров в регионе. В рамках реализации нового законодательства в сфере здравоохранения необходимо разработать эффективную систему дополнительных мер социальной поддержки выпускников, обеспечить им комфортные условия труда, чтобы молодые врачи оставались работать на местах.