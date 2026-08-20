Лантратова объявила о прекращении преследования девочки, обвинённой в вандализме за рисунки «Смешариков» под Тулой

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встал на защиту девочки из города Болохова, которую местные власти обвинили в вандализме за рисунки персонажей мультсериала «Смешарики» на покрытии детской площадки. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своём канале в мессенджере Макс.

По словам омбудсмена, глава региона занял однозначную позицию в поддержку ребёнка и его семьи. Дмитрий Миляев лично связался с родителями девочки и призвал прекратить любые попытки преследования.

«Губернатор заверил нас, что все излишние усердия местных властей направит в нужное русло. И это действительно главное. Никакого преследования в отношении ребёнка и его семьи быть не может, не должно и не будет», — подчеркнула Яна Лантратова.

Глава региона предложил совершенно иной — созидательный — подход к ситуации. Вместо административных мер в отношении семьи, власти намерены: привлечь ребёнка и его семью к общественной деятельности, направленной на развитие региона, поддержать творческий потенциал детей, создать возможности для развития инициативы и талантов.

«Именно так, на мой взгляд, и должна работать взрослая политика по отношению к детям: не подавлять инициативу и творчество, а поддерживать их и создавать возможности для развития», — отметила уполномоченный по правам человека.

Ранее администрация города Болохова квалифицировала детские рисунки на покрытии детской площадки как акт вандализма и обратилась в правоохранительные органы. Личность юной художницы была установлена по записям с камер видеонаблюдения, после чего родителей девочки обязали очистить покрытие от рисунков.

Действия местных властей вызвали широкий общественный резонанс. Ситуацию прокомментировали не только правозащитники, но и представители творческого сообщества. В частности, за ребёнка публично заступился сценарист мультсериала «Смешарики» Игорь Шевчук.

Благодаря вмешательству губернатора и общественности конфликт был успешно урегулирован.