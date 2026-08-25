При пожаре на Амурском ГХК погибли 3 человека, 146 получили травмы

Крупный пожар произошел на строящемся Амурском газохимическом комплексе (АГХК) в Приамурье. По предварительным данным, возгорание возникло на одном из вспомогательных технологических участков объекта. По уточненной информации компании-застройщика, жертвами трагедии стали три человека, еще 146 получили травмы различной степени тяжести.

Среди погибших двое граждан КНР и один гражданин России, все они являлись сотрудниками подрядных организаций. Из числа пострадавших 24 человека с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения города Свободный. Еще 122 человека обратились за помощью с легкими повреждениями (ушибы, порезы); им была оказана необходимая медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Представитель компании Сергей Сергеев выразил искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших, заверив, что организация сделает всё возможное для их всесторонней поддержки.

Министерство здравоохранения Амурской области оперативно организовало работу по оказанию помощи. В Свободненскую больницу были направлены дополнительные ресурсы: бригады санитарной авиации, а также экипажи скорой помощи из Шимановска и Белогорска. На месте также работают специалисты для оказания психолого-психиатрической помощи пострадавшим и их близким.

Для координации лечения тяжелых пациентов в Амурскую область уже направлен специальный борт «Медицины катастроф» с ведущими специалистами из НИИ им. Склифосовского, НИИ им. Вишневского и других федеральных медицинских центров. К работе также привлечены частные медицинские организации региона.

В настоящее время на площадке строительства продолжаются поисково-спасательные работы. Специальные службы ведут ликвидацию остаточных очагов возгорания и проводят контролируемое выжигание остатков технических газов.

Роспотребнадзор сообщает, что по результатам мониторинга превышения концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе на территории Амурского ГХК и в прилегающих районах не выявлено. Экологическая обстановка находится под контролем.