Кровь экс-басиста «Кукрыниксов», найденного с отрубленной рукой в реке, проверят на наркотики

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагической и загадочной гибели Дмитрия Оганяна, бывшего бас-гитариста рок-группы «Кукрыниксы». Тело музыканта с признаками насильственной смерти было обнаружено в одном из водоемов города. Ключевой уликой стала отрубленная кисть и окровавленный топор, найденные на берегу.

Тело мужчины было обнаружено в четверг, 20 августа, в одном из прудов Санкт-Петербурга. Впоследствии следствие идентифицировало погибшего как Дмитрия Оганяна. В воде находилось тело музыканта, а на берегу лежала его отсеченная кисть. Рядом с ней был обнаружен топор со следами крови.

В настоящее время следователи и криминалисты прорабатывают все возможные версии произошедшего — от жестокого убийства до несчастного случая или суицида в состоянии аффекта.

Для установления точной картины произошедшего назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Как сообщил в комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук и подполковник запаса МВД Олег Иванников, одним из главных этапов станет токсикологический анализ.

«Судмедэксперты проверят кровь на наличие в ней запрещенных веществ. В криминологии есть случаи, когда употребление наркотических или иных веществ изменяли сознание потерпевшего и приводили его в то состояние, что он мог сам себе нанести увечья», — пояснил эксперт.

При этом Олег Иванников отметил, что версия о самонанесении таких тяжких травм в состоянии измененного сознания кажется ему слабой.