Синоптик рассказал о погодных сюрпризах в октябре

Во второй половине наступившей недели в Москву ненадолго может вернуться летняя погода, заявил в интервью изданию «АиФ» специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Синоптик уточнил, что до этого жителям столицы придется пережить прохладные понедельник и вторник. В эти дни ожидается от +9 до +14 градусов, небольшие дожди с прояснениями. При этом в среду и четверг в Москве распогодится и вернется солнце.

«Летние показатели температур вернутся в Москву во второй половине недели. В среду начнется переломный момент, и температура поползет вверх. К пятнице будет около плюс 15-20 градусов», — отметил Ильин.

В четверг и пятницу ветер будет 2-7 метров в секунду, что создаст комфортные условия для прогулок.

Эксперт подчеркнул, что наслаждение летним теплом будет недолгим. В субботу и воскресенье температура снова понизится, ожидаются небольшие дожди. В третьей декаде октября похолодает до плюс 3-8 градусов в отдельные периоды.