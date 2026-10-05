Кадр из видео © Anatoly Kashpirovskiy / YouTube
Новости России

Врач рассказал о причинах рака желудка, погубившего Кашпировского

Никита Рязанцев
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Онколог Евгений Черемушкин в беседе с «АиФ» указал на два основных фактора, влияющих на развитие рака желудка, с которым боролся знаменитый советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский.

Ранее его племянник Юрий Мамаев сообщил, что его дядя в последние месяцы боролся именно с этим онкологическим заболеванием.

«Есть две основные причины — курение и характер питания. Любители копченостей, острой жареной пищи — это группа риска по раку желудка. Эти продукты вызывают выраженное воспаление, которое в итоге может стать очагом развития онкологии», — пояснил Черемушкин.

Онколог отметил, что при четвертой стадии рака желудка, как у Кашпировского, шансы на ремиссию крайне малы. По его мнению, этот тип болезни плохо поддается лечению и стремительно метастазирует.

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О смерти Кашпировского стало известно 3 октября. Психотерапевту и известному телевизионному целителю было 87 лет.

Кашпировский получил широкую известность в конце 1980-х и 1990-х годах, когда его телевизионные сеансы собирали у экранов миллионы зрителей.

В последние годы он практически исчез из публичного пространства. По словам соседей, недавно он и вовсе перестал выходить из дома.

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