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Новости кино и ТВ

Йоркширский терьер спас звезду «Уральских пельменей» от овчарки ценой своего здоровья

Анастасия Мериакри
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Актриса юмористического проекта «Уральские пельмени» Илана Юрьева (настоящая фамилия — Дылдина) рассказала о нападении овчарки на её собаку во время утренней пробежки на Рублёвке. Йоркширский терьер по кличке Клепа, защищая хозяйку, получил тяжелейшие травмы и сейчас находится на операционном столе.

По словам Иланы, инцидент произошёл во время обычной прогулки. Актриса вышла на пробежку вместе со своей собакой — йоркширским терьером по кличке Клепа. В какой-то момент с территории соседнего участка выбежала овчарка и набросилась на маленького терьера.

Илана не успела взять питомца на руки и, по её признанию, побоялась, что крупная собака может напасть и на неё саму. Однако именно Клепа, по сути, приняла удар на себя, защитив хозяйку от агрессивного животного.

В результате нападения йоркширский терьер получил серьёзные повреждения. Актриса сообщила, что у её собаки: сломана челюсть, почти полностью снят скальп, большая потеря крови.

«Клепу подрала собака. Мы сейчас в ветеринарной клинике, он на столе у хирурга», — рассказала Дылдина в социальных сетях.

Актриса также опубликовала фото медицинского документа, из которого следует, что владелица была предупреждена врачами о критическом состоянии питомца.

В своём эмоциональном обращении к подписчикам Илана попросила поддержки для своей любимицы:

«Пожалуйста, молитесь, чтобы она жила. Она спасла меня от овчарки».

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