Сергей Соседов, фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Хирург объяснила, почему Сергей Соседов почти не имел шансов выжить после падения

Алексей Самохин
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Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов умер 23 сентября после падения с лестницы во время гастролей в Якутии. Московский хирург Александра Паршутина заявила, что характер полученных им травм практически не оставлял шансов на спасение.

По официальным данным, причиной смерти стал перелом свода черепа. После трагедии в СМИ обсуждались разные версии произошедшего. Паршутина изучила обстоятельства падения и объяснила, почему травма оказалась смертельной.

«Когда человек падает с такой лестницы, шансы стремятся к нулю. Мягкие покрытия амортизируют. Если бы это был ковролин, повреждений были бы меньше», — рассказала врач в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

По словам хирурга, бетонная лестница практически не поглощает силу удара. При падении человеку сложно сгруппироваться, поэтому серьезно травмируется голова.

Отсутствие внешних признаков тяжелой травмы не означает, что повреждения были незначительными. Паршутина предположила, что основной удар пришелся на череп и ткани мозга, а кровоизлияние могло происходить внутри черепной коробки.

«Гематома начинает нарастать, и она сдавливает ткани мозга», — объяснила специалист.

Скорая помощь быстро прибыла на место происшествия. Для спасения Соседова привлекли врачей, однако спасти телеведущего не удалось.

«Шансов у докторов было мало, но тем не менее были приложены все усилия, чтобы дать возможность сохранить жизнь человеку. Эти травмы зачастую заканчиваются летальными исходами, либо люди остаются инвалидами», — отметила Паршутина.

Хирург призвала соблюдать осторожность при спуске по бетонным лестницам и не торопиться. По ее мнению, наличие перил могло снизить тяжесть последствий падения.

«Если бы Сергей держался за перила, может быть, он упал бы не навзничь, а как-то набок и не было бы таких фатальных повреждений», — предположила врач.

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