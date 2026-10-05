SHOT: Максим Виторган избавился от недвижимости в России

Актер Максим Виторган, по данным SHOT, передал две принадлежащие ему московские квартиры старшей дочери Полине. Общая стоимость недвижимости оценивается примерно в 100 млн рублей.

«Максим Виторган избавился от недвижимости в России», — пишет SHOT.

По данным СМИ, однокомнатной квартирой в Большом Власьевском переулке Максим Виторган владел с 1998 года. Площадь жилья составляет 47 квадратных метров, а его нынешнюю стоимость оценивают примерно в 47 млн рублей.

Вторую квартиру актер получил от отца, народного артиста России Эммануила Виторгана, в 2018 году. Двухкомнатное жилье площадью 62 квадратных метра находится на Краснопресненской набережной. Его стоимость на рынке оценивается примерно в 55 млн рублей.

По информации SHOT, обе квартиры Виторган в один день оформил на свою 30-летнюю дочь Полину.

Максим Виторган уехал в Израиль в 2022 году после критики специальной военной операции. При этом актер продолжает приезжать в Москву. Сейчас он занят в двух спектаклях московского театра «Квартет И».

Полина Виторган окончательно перебралась в Тель-Авив в 2024 году. Она ведет социальные сети на русском и иврите.

При этом у дочери актера остается действующее в России ИП в сфере парикмахерских услуг.