Умер Леонид Телешев: певец и друг Михаила Круга долго боролся с онкологией

Певец, композитор и продюсер Леонид Телешев умер 4 октября в возрасте 64 лет. О смерти артиста сообщило радио «Шансон», а певец Евгений Григорьев, известный как Жека, рассказал, что его коллега долго боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Дружба с Михаилом Кругом

Леонид Телешев и Михаил Круг дружили с юности. Они жили по соседству в Твери, вместе проводили время и показывали друг другу новые песни.

В 1992 году Телешев помог Кругу записать альбом «Жиган-лимон». Он одним из первых услышал будущие известные композиции шансонье, в том числе «Владимирский централ».

После гибели Михаила Круга Телешев продолжил поддерживать его семью. Он помог Ирине Круг начать сценическую карьеру, предоставил ей студию и записал несколько дуэтов.

В 2004 году их совместная песня «Друзьям» вошла в хит-парад «Радио Шансон». Телешев возглавлял Фонд творческого наследия Михаила Круга, а с 2003 года занимался организацией фестиваля памяти артиста в Твери.

Собственная карьера Леонида Телешева

Телешев оставил заметный след и в истории русского шансона. Его композиции звучали на «Радио Шансон», артист участвовал в фестивалях и выступал на «Ээхх, Разгуляй!».

Телешев становился лауреатом премии «Шансон года». Среди его известных песен — «Между мной и тобой», «Девочка на белом мерседесе», «Закусив удила» и другие.

Что известно о болезни

Накануне о смерти Леонида Телешева сообщил его близкий друг и коллега Евгений Григорьев. По словам Жеки, артист продолжительное время боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

«Не стало Лени Телешева. Леня долгое время боролся с тяжелой онкологией. Чуда не произошло», — написал Григорьев.

Певец назвал умение дружить одним из главных качеств Телешева и подчеркнул его искренность, житейскую мудрость и готовность помогать другим.