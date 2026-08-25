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Спорт

ФК «Рязань» выбил тамбовский «Спартак» из FONBET Кубка России

Анастасия Мериакри
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Сегодня, 25 августа, на «Рязань-Арене» состоялся матч третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России, в котором местный ФК «Рязань» принимал тамбовский «Спартак». Основное время встречи завершилось боевой ничьей 1:1, а судьба путевки в следующий этап решилась в нервной серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов, где удача и мастерство оказались на стороне хозяев поля (4:3).

Начало встречи осталось за гостями из Тамбова. Уже на 3-й минуте красно-белые провели острую многоходовую комбинацию, однако завершающий удар прошел мимо створа ворот. Давление «Спартака» нарастало, и под занавес первого тайма оно принесло плоды. Защитник тамбовчан Мурад Омаров совершил длинную передачу из своей штрафной, выведя Андрея Малолетова на левый фланг. Тот с 20 метров пробил мимо вратаря, открыв счет – 0:1.

После перерыва инициатива полностью перешла к хозяевам поля. На 46-й минуте их усилия были вознаграждены: арбитр назначил пенальти в ворота «Спартака» за игру рукой в штрафной площади. Евгений Евгеньев уверенно реализовал 11-метровый удар, сравняв счет – 1:1. В оставшееся время рязанская команда продолжала активно атаковать, создав еще несколько опасных моментов, но перевести игру в свое русло до финального свистка не смогла.

Судьба матча решилась в серии послематчевых пенальти. Вратари обеих команд показали профессионализм, отразив по три удара соперников. Однако последнее слово осталось за ФК «Рязань»: победный, решающий исполнил игрок хозяев Барков. Итоговый счет в серии – 4:3 в пользу рязанской команды.

Тамбовский «Спартак» завершает свое выступление в турнире. ФК «Рязань» продолжает борьбу за трофей: в 4-м раунде FONBET Кубка России на «Рязань-Арене» команда примет «Спартак» из Костромы. Точная дата и время начала матча будут объявлены дополнительно.

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