В Рязани усилят рейды у ТЦ «Ёж», «Малина» и на Почтовой

Глава администрации Рязани Борис Ясинский отчитался о результатах работы комиссии по делам несовершеннолетних за первое полугодие 2026 года. Мэр отметил положительную динамику в социальной работе с семьями, а также анонсировал проведение целевых проверок в местах, на которые чаще всего жалуются горожане.

По словам Бориса Ясинского, за шесть месяцев с профилактического учета удалось снять 14 семей. Это свидетельствует о том, что обстановка в них нормализовалась и они больше не нуждаются в жестком контроле. На сегодняшний день на учете состоят 46 семей, в которых воспитываются 104 ребенка.

Кроме того, под пристальным вниманием специалистов находятся еще 58 семей с первичными признаками неблагополучия. Ключевую роль в их реабилитации играют комплексные центры социального обслуживания. Именно их сотрудники первыми оценивают жилищные условия, выявляют корень проблем и сопровождают семью на всем пути восстановления.

Важным направлением работы остается предотвращение подростковой преступности. С мая по сентябрь в городе проходит межведомственная операция «Подросток». Еженедельно специалисты комиссии совместно с сотрудниками полиции и народными дружинниками патрулируют места массового скопления молодежи в вечернее время.

За этот период уже составлено 11 административных протоколов за такие нарушения, как распитие алкоголя, курение и несоблюдение комендантского часа. С нарушителями проводятся разъяснительные беседы, а в отдельных случаях к работе подключаются и их родители.

Отдельное внимание глава администрации уделил проблемным точкам города. Борис Ясинский отметил, что в последнее время участились обращения граждан по поводу неправомерных действий подростков в районе торговых центров «Ёж» и «Малина», а также на Почтовой улице. Эти вопросы, в частности, поднимала одна из жительниц Рязани на личном приеме.

Все поступившие сигналы были зафиксированы и переданы в правоохранительные органы. В качестве ответной меры на текущей неделе в указанных локациях пройдет специальный целевой рейд специалистов комиссии по делам несовершеннолетних.