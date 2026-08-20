Водоканал начал капремонт коллектора у ТЦ «Премьер»

В рамках государственной программы модернизации коммунальной инфраструктуры «Водоканал» приступил к капитальному восстановлению крупного канализационного коллектора, проходящего в районе торгового центра «Премьер». Главная особенность проекта — использование современных бестраншейных технологий, которые позволяют провести ремонт без остановки работы системы и масштабных земляных работ.

Суть метода заключается в прокладке новой полимерной трубы внутри существующего канала. Таким образом, внутри старого изношенного коллектора формируется прочный герметичный «рукав», который берет на себя всю нагрузку. Такой подход исключает необходимость демонтажа старой конструкции и обширного вскрытия асфальта, что значительно сокращает сроки работ и сохраняет привычный ритм жизни города.

Помимо экономии ресурсов, технология повышает эксплуатационную надежность сети: обновленный трубопровод устойчив к коррозии и образованию засоров, что кратно снижает вероятность порывов в будущем.

Каждому этапу предшествует тщательная подготовка: специалисты проводят гидродинамическую промывку коллектора, удаляя многолетние отложения, песок и случайный мусор. И только после получения чистой поверхности стартует процесс навивки новой трубы. Все операции выполняются с использованием профильной техники в строгом соответствии с утвержденными строительными нормами и регламентами безопасности.