Изображение от shurkin_son на Freepik
Общество

Почти 1,2 тысячи рязанцев получили право на досрочную пенсию

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

С начала 2026 года в Рязанской области 1,1 тысячи жителей оформили страховую пенсию раньше общеустановленного возраста. Статистику 20 августа обнародовало региональное отделение Социального фонда России (СФР).

В ведомстве уточнили, что льготный выход на пенсию доступен гражданам, чья работа проходила в тяжелых или особых условиях, а также тем, кто относится к социально значимым категориям. Среди основных групп получателей — специалисты вредных производств, педагоги, медики и многодетные матери.

Так, работникам опасных профессий для выхода на заслуженный отдых необходимо наработать от 10 до 15 лет специального стажа и достичь определенного возраста. Этим правом с января уже воспользовались 607 жителей региона.

Досрочное оформление пенсии также положено учителям при наличии 25-летнего стажа (независимо от возраста) и врачам: 25 лет работы в селах или поселках городского типа, либо 30 лет — в городских больницах.

Отдельно в СФР выделили многодетных матерей. Женщины с тремя детьми могут уйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, а матери пятерых и более детей — уже в 50 лет. С начала года этим правом воспользовалась 181 рязанская семья. Кроме того, льготы сохраняются для граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, — условия для них рассчитываются индивидуально.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Водоканал начал капремонт коллектора у ТЦ «Премьер»
Следующая статья
В ЦПКиО состоится семейный праздник «Мама, папа, я – российская семья»

Популярные материалы

Интересное

2027 год — новая катастрофа: Жириновский увидел страшное в нашем ближайшем будущем

Что предсказывал Жириновский? Глобальный конфликт, цифровая слепота и хаос. Россия переждёт мясорубку и продиктует условия.
Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда велась массированная атака беспилотников на Нижнекамск

Минувшей ночью Нижнекамск в Республике Татарстан подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате удара есть пострадавшие.
Новости России

Маргарита Симоньян раскрыла тяжёлые подробности лечения рака

После лучевой терапии у известной телеведущей начались тяжёлые осложнения.
Новости мира

Одесса в блокаде, Польша в ярости: экс-советник Пентагона намекнул на «дату смерти» Украины

Киев затянул петлю удавки вокруг своей шеи собственноручно. Прежние союзники отворачиваются, ресурсов воевать всё меньше.
Новости России

Волгоградский охотник, оштрафованный за стрельбу по БПЛА, раскрыл детали дела

Пенсионер Николай Мухин из Волгоградской области, которого оштрафовали на...
Темы
Общество

В ЦПКиО состоится семейный праздник «Мама, папа, я – российская семья»

Все рязанские семьи ждут на праздничном мероприятии 23 августа в Центральном парке культуры и отдыха с 16:00 до 18:00. 
Общество

Водоканал начал капремонт коллектора у ТЦ «Премьер»

В рамках государственной программы модернизации коммунальной инфраструктуры «Водоканал» приступил к капитальному восстановлению крупного канализационного коллектора, проходящего в районе торгового центра «Премьер».
Общество

В Рязани полиция пресекла незаконную регистрацию 12 иностранцев

В Рязани сотрудники полиции выявили сразу несколько эпизодов фиктивной регистрации иностранных граждан.
Общество

В рязанском Лесопарке пройдет акция «Держи флаг по ветру» с участием олимпийского чемпиона Александра Легкова

21 августа в Рязанском лесопарке состоится всероссийская патриотическая акция «Держи флаг по ветру», приуроченная ко Дню Государственного флага Российской Федерации.
Общество

В колледжи Рязанской области подали 14,5 тысяч заявлений

Документы от абитуриентов принимали 24 ссуза и 8 филиалов вузов, которые реализуют программы СПО, включая учебные заведения из производственных кластеров федерального проекта «Профессионалитет» (входит в нацпроект «Молодежь и дети»).
Погода

В Рязанской области ожидаются грозы и порывистый ветер

Региональное управление МЧС довело до сведения жителей прогноз погоды на предстоящую пятницу, 21 августа.
Общество

Представитель Рязани приняла участие во всероссийской стажировке инвеступолномоченных в Тюмени

Масштабное обучение объединило 170 представителей из 113 муниципалитетов и 35 регионов России.
Общество

Рязанский суд пересмотрел размер морального вреда по делу о смертельном ДТП с ребенком

В Рязанском районе завершилось судебное разбирательство по делу о гибели 5-летнего мальчика в ДТП, виновником которого стал водитель в состоянии алкогольного опьянения
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье