Почти 1,2 тысячи рязанцев получили право на досрочную пенсию

С начала 2026 года в Рязанской области 1,1 тысячи жителей оформили страховую пенсию раньше общеустановленного возраста. Статистику 20 августа обнародовало региональное отделение Социального фонда России (СФР).

В ведомстве уточнили, что льготный выход на пенсию доступен гражданам, чья работа проходила в тяжелых или особых условиях, а также тем, кто относится к социально значимым категориям. Среди основных групп получателей — специалисты вредных производств, педагоги, медики и многодетные матери.

Так, работникам опасных профессий для выхода на заслуженный отдых необходимо наработать от 10 до 15 лет специального стажа и достичь определенного возраста. Этим правом с января уже воспользовались 607 жителей региона.

Досрочное оформление пенсии также положено учителям при наличии 25-летнего стажа (независимо от возраста) и врачам: 25 лет работы в селах или поселках городского типа, либо 30 лет — в городских больницах.

Отдельно в СФР выделили многодетных матерей. Женщины с тремя детьми могут уйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, а матери пятерых и более детей — уже в 50 лет. С начала года этим правом воспользовалась 181 рязанская семья. Кроме того, льготы сохраняются для граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, — условия для них рассчитываются индивидуально.