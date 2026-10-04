Девушка легла на дорогу и перекрыла движение возле Полетаевского рынка в Рязани

В Рязани около Полетаевского рынка молодая женщина была замечена лежащей прямо посреди проезжей части. Об этом 4 октября сообщает канал «Топор. Новости Рязани» в Максе.

Согласно сообщениям свидетелей происшествия, девушка могла находиться в состоянии алкогольного опьянения, что и послужило причиной ее неадекватного поведения на дороге. Однако на данный момент официальных комментариев не поступало.

Подобные ситуации представляют серьезную угрозу как для самого пешехода, так и для водителей, которые могут не успеть среагировать на препятствие.