Рязанский суд пересмотрел размер морального вреда по делу о смертельном ДТП с ребенком

В Рязанском районе завершилось судебное разбирательство по делу о гибели 5-летнего мальчика в ДТП, виновником которого стал водитель в состоянии алкогольного опьянения. Первоначально районный суд назначил отцу ребенка компенсацию морального вреда в размере 1,2 миллиона рублей. Однако прокуратура Рязанского района, изучив обстоятельства трагедии, сочла эту сумму заниженной и подала апелляционное представление, настаивая на более суровой оценке нравственных страданий истца.

Рязанский областной суд полностью принял доводы надзорного ведомства и изменил решение нижестоящей инстанции. Сумма компенсации была увеличена на 500 тысяч рублей — до 1,7 миллиона. В прокуратуре подчеркнули, что повышение выплаты стало возможным благодаря принципиальной позиции гособвинителя, который посчитал первоначальный вердикт несправедливым и не соответствующим тяжести последствий для потерявшего ребенка отца.

Теперь обновленное судебное постановление вступило в законную силу и подлежит безусловному исполнению. Окончательное решение опубликовано на официальном сайте региональной прокуратуры. Сумма в 1,7 млн рублей станет для виновного водителя обязательной финансовой мерой ответственности помимо уголовного наказания, которое ему предстоит понести за управление автомобилем в нетрезвом виде, приведшее к гибели несовершеннолетнего.