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Новости России

Стало известно, откуда летели 250 беспилотников ВСУ в сторону Подмосковья 20 августа

Анастасия Мериакри
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Московский регион в ночь на 20 августа подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона двигались 250 БПЛА, 28 из них были сбиты непосредственно в Московском регионе.

Атака продолжалась более 11 часов — в период с 20:30 19 августа до 07:30 20 августа. Большая часть беспилотников была уничтожена на дальних рубежах, не достигнув подступов к столице.

Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии aif.ru объяснил, каким образом беспилотники способны преодолевать такие расстояния и достигать столичного региона.

«После модернизации беспилотники FP-1 имеют дальность 3400 км. Поэтому с территории Украины они свободно могут долетать достаточно далеко, например, из Харьковской области», — уточнил Кнутов.

По данным Министерства обороны РФ, за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 726 украинских беспилотников над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

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