Фото: Первый канал
Новости кино и ТВ

Ирина Розанова рассказала, что происходит с Михаилом Ефремовым после возвращения в театр

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Заслуженный артист России Михаил Ефремов с большим энтузиазмом приступил к репетициям нового спектакля Никиты Михалкова по пьесе Максима Горького «Васса Железнова». Об этом на премьере комедийного сериала «ОПГ» рассказала народная артистка РФ Ирина Розанова, которая также занята в постановке.

По словам Розановой, Никита Михалков собрал для этого проекта впечатляющую команду народных и заслуженных артистов, которые не входят в основную труппу театра, а выступают в качестве приглашенных звезд.

«Нас позвал Никита Сергеевич Михалков. И Мишу Ефремова. Там играют Сережа Гармаш, Елена Яковлева, Миша Пореченков — приглашенные. И я не в труппе театра, я в труппе приглашенных. Вот сейчас мы будем делать «Вассу Железнову»», — поделилась актриса с корреспондентом 5-tv.ru.

Ирина Розанова отметила, что ее коллега по сцене полностью восстановил актерскую форму и профессиональные навыки. Несмотря на то, что артист провел в колонии 4,5 года, он не растерял мастерства.

«Миша в прекрасной форме, в замечательном настроении, полон энергии, прекрасно выглядит и очень хочет работать, фонтанирует идеями. Мы вчера собрались командой… Я потом буду рассказывать, когда мы соберем все, пока не могу», — заинтриговала Розанова, добавив, что Ефремов с большим воодушевлением подходит к новому материалу.

Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов стал виновником резонансного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров, приехавший в Москву из Рязани на заработки. Суд приговорил его к восьми годам колонии, позже срок был сокращен. В апреле 2025 года актер вышел на свободу условно-досрочно. Его возвращение на сцену состоялось в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова», где он начал играть в спектакле «Без свидетелей». Теперь же ему предстоит работа над масштабной классической постановкой.

Отвечая на вопросы о внутренней кухне актерского сообщества, Розанова подчеркнула разницу между поколениями. Если современные артисты часто погружены в социальные сети, то «старая гвардия» по-прежнему верна традициям: они проводят время за большим столом, обсуждают личные и рабочие успехи, а затем отправляются на репетиции.

Особо актриса отметила принцип взаимовыручки, который царит среди ветеранов сцены. По ее словам, театральное братство всегда готово снова впустить в свои объятия товарищей, которые катастрофически оступились, но нашли в себе силы вернуться в профессию.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Рязанский суд пересмотрел размер морального вреда по делу о смертельном ДТП с ребенком
Следующая статья
Представитель Рязани приняла участие во всероссийской стажировке инвеступолномоченных в Тюмени

Популярные материалы

Интересное

2027 год — новая катастрофа: Жириновский увидел страшное в нашем ближайшем будущем

Что предсказывал Жириновский? Глобальный конфликт, цифровая слепота и хаос. Россия переждёт мясорубку и продиктует условия.
Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда велась массированная атака беспилотников на Нижнекамск

Минувшей ночью Нижнекамск в Республике Татарстан подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате удара есть пострадавшие.
Новости России

Маргарита Симоньян раскрыла тяжёлые подробности лечения рака

После лучевой терапии у известной телеведущей начались тяжёлые осложнения.
Новости мира

Одесса в блокаде, Польша в ярости: экс-советник Пентагона намекнул на «дату смерти» Украины

Киев затянул петлю удавки вокруг своей шеи собственноручно. Прежние союзники отворачиваются, ресурсов воевать всё меньше.
Новости России

Волгоградский охотник, оштрафованный за стрельбу по БПЛА, раскрыл детали дела

Пенсионер Николай Мухин из Волгоградской области, которого оштрафовали на...
Темы
Новости кино и ТВ

Йоркширский терьер спас звезду «Уральских пельменей» от овчарки ценой своего здоровья

Йоркширский терьер по кличке Клепа, защищая хозяйку, получил тяжелейшие травмы и сейчас находится на операционном столе.
Новости России

Иерей Сосковец назвал вероятную причину появления «сыночек-корзиночек»

По словам священника, к 40 годам женщины психологически готовы к роли бабушек, и этот настрой вредит воспитанию первого ребенка.
Новости России

Лантратова объявила о прекращении преследования девочки, обвинённой в вандализме за рисунки «Смешариков» под Тулой

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встал на защиту девочки из города Болохова, которую местные власти обвинили в вандализме за рисунки персонажей мультсериала «Смешарики» на покрытии детской площадки.
Новости России

Женщина сломала все семь шейных позвонков при падении с высоты третьего этажа

По словам медиков, на момент госпитализации жизнь молодой женщины буквально висела на волоске.
Новости России

Стало известно, откуда летели 250 беспилотников ВСУ в сторону Подмосковья 20 августа

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона двигались 250 БПЛА, 28 из них были сбиты непосредственно в Московском регионе.
Погода

На Солнце зафиксирован резкий рост вспышек, новая группа пятен вышла на видимую сторону

Геомагнитная активность уже третий день сохраняется на повышенном уровне, всплески прогнозируют и в ближайшие дни. По словам специалистов, только за прошедшие сутки зафиксировано 19 вспышек.
Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда велась массированная атака беспилотников на Нижнекамск

Минувшей ночью Нижнекамск в Республике Татарстан подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате удара есть пострадавшие.
Новости России

Герой мема «Плохо, плохо, неважно» Владимир из Кулунды погиб на СВО

Владимир стал известен широкой аудитории благодаря участию в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Эфир с его участием вышел 20 марта 2018 года.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье