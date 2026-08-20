Ирина Розанова рассказала, что происходит с Михаилом Ефремовым после возвращения в театр

Заслуженный артист России Михаил Ефремов с большим энтузиазмом приступил к репетициям нового спектакля Никиты Михалкова по пьесе Максима Горького «Васса Железнова». Об этом на премьере комедийного сериала «ОПГ» рассказала народная артистка РФ Ирина Розанова, которая также занята в постановке.

По словам Розановой, Никита Михалков собрал для этого проекта впечатляющую команду народных и заслуженных артистов, которые не входят в основную труппу театра, а выступают в качестве приглашенных звезд.

«Нас позвал Никита Сергеевич Михалков. И Мишу Ефремова. Там играют Сережа Гармаш, Елена Яковлева, Миша Пореченков — приглашенные. И я не в труппе театра, я в труппе приглашенных. Вот сейчас мы будем делать «Вассу Железнову»», — поделилась актриса с корреспондентом 5-tv.ru.

Ирина Розанова отметила, что ее коллега по сцене полностью восстановил актерскую форму и профессиональные навыки. Несмотря на то, что артист провел в колонии 4,5 года, он не растерял мастерства.

«Миша в прекрасной форме, в замечательном настроении, полон энергии, прекрасно выглядит и очень хочет работать, фонтанирует идеями. Мы вчера собрались командой… Я потом буду рассказывать, когда мы соберем все, пока не могу», — заинтриговала Розанова, добавив, что Ефремов с большим воодушевлением подходит к новому материалу.

Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов стал виновником резонансного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров, приехавший в Москву из Рязани на заработки. Суд приговорил его к восьми годам колонии, позже срок был сокращен. В апреле 2025 года актер вышел на свободу условно-досрочно. Его возвращение на сцену состоялось в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова», где он начал играть в спектакле «Без свидетелей». Теперь же ему предстоит работа над масштабной классической постановкой.

Отвечая на вопросы о внутренней кухне актерского сообщества, Розанова подчеркнула разницу между поколениями. Если современные артисты часто погружены в социальные сети, то «старая гвардия» по-прежнему верна традициям: они проводят время за большим столом, обсуждают личные и рабочие успехи, а затем отправляются на репетиции.

Особо актриса отметила принцип взаимовыручки, который царит среди ветеранов сцены. По ее словам, театральное братство всегда готово снова впустить в свои объятия товарищей, которые катастрофически оступились, но нашли в себе силы вернуться в профессию.