В Рязанской области суд оштрафовал продавщицу на 50 тысяч рублей за продажу алкоголя ребенку

Рыбновский районный суд вынес приговор в отношении 48-летней местной жительницы, которая признана виновной в розничной продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему (ч. 1 ст. 151.1 УК РФ).

Как установило следствие, инцидент произошел в феврале 2026 года. Продавец магазина, несмотря на то что несовершеннолетний возраст покупателя был очевиден, продала ему спиртное.

В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину и искренне раскаялась в содеянном. Суд, приняв во внимание позицию государственного обвинителя, а также наличие обстоятельств, смягчающих наказание, назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.