Дожди и туман ожидаются в Рязанской области 27 августа

Четверг, 27 августа, в Рязанской области пройдет при переменной облачности. Температурный фон останется комфортным для конца лета, однако жителям региона стоит быть внимательными из-за возможного ухудшения видимости на дорогах.

Согласно прогнозу синоптиков регионального ЦГМС, в ночные часы местами пройдут небольшие дожди. Однако днем осадков не ожидается, и погода будет преимущественно сухой.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12°С, а в дневные часы воздух прогреется до +15…+20°С. Ветер будет дуть северо-западного и западного направлений: ночью его скорость составит 2–7 м/с, днем усилится до 4–9 м/с.