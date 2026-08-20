На Солнце зафиксирован резкий рост вспышек, новая группа пятен вышла на видимую сторону

Число вспышек на Солнце резко выросло из-за новой группы пятен, выходящей с его обратной стороны на видимую с Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Геомагнитная активность уже третий день сохраняется на повышенном уровне, всплески прогнозируют и в ближайшие дни. По словам специалистов, только за прошедшие сутки зафиксировано 19 вспышек, включая первую за долгое время вспышку класса М — предпоследнего уровня мощности.

До этого вспышка такого уровня наблюдалась 30 июля. Однако ученые дают обнадеживающий прогноз: к выходным ситуация должна прийти в норму как по числу вспышек, так и по геомагнитной активности.

Возникшую группу пятен уже можно увидеть с Земли на левом краю Солнца. Ученые присвоили ей номер 4513. Внешне она не очень большая, однако исследователи сравнивают ее с айсбергом: возможно, энергия для вспышек накапливается в еще скрытой основной части структур.

Специалисты дают осторожные прогнозы, но предполагают, что именно сейчас происходит пик активности. Однако еще предстоит дождаться полного выхода пятен на видимую сторону, что может принести новые сюрпризы.

Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце утром 20 августа. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Событие зафиксировали в 11:06 по московскому времени. Это была вспышка уровня M1.8.