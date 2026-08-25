В Рязанской области объявили штормовое предупреждение

Управление МЧС России по Рязанской области распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных условий. По данным ведомства, до конца суток 25 августа на территории региона местами ожидаются опасные метеорологические явления.
Согласно прогнозу, в области пройдут сильные ливневые дожди, сопровождаемые грозами. Особую опасность представляет ветер: западный ветер существенно усилится, а его порывы будут достигать 12–17 метров в секунду.
Подобные погодные условия могут привести к локальным подтоплениям низменных участков, падению деревьев и рекламных конструкций, а также к обрывам линий электропередач и перебоям в энергоснабжении населенных пунктов.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112.