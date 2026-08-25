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Погода

В Рязанской области объявили штормовое предупреждение

Анастасия Мериакри
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Управление МЧС России по Рязанской области распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных условий. По данным ведомства, до конца суток 25 августа на территории региона местами ожидаются опасные метеорологические явления.

Согласно прогнозу, в области пройдут сильные ливневые дожди, сопровождаемые грозами. Особую опасность представляет ветер: западный ветер существенно усилится, а его порывы будут достигать 12–17 метров в секунду.

Подобные погодные условия могут привести к локальным подтоплениям низменных участков, падению деревьев и рекламных конструкций, а также к обрывам линий электропередач и перебоям в энергоснабжении населенных пунктов.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112.

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