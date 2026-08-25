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Новости России

Новошахтинский НПЗ получил повреждения и приостановил работу после ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

Анастасия Мериакри
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Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области получил повреждения в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Предприятие временно остановило производственные процессы. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем официальном мессенджере «Макс».

По словам главы региона, минувшей ночью системы противовоздушной обороны отразили масштабную воздушную атаку. Всего в небе над областью было уничтожено около трех десятков дронов. Обломки сбитых аппаратов падали на территории городов Гуково, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, а также в Каменском, Тарасовском и Родионово-Несветайском районах.

Несмотря на успешную работу ПВО, атака повлекла за собой последствия на земле. В Новошахтинске фрагменты БПЛА повредили четыре частных жилых дома: у зданий выбиты стекла, имеются повреждения кровли и входных дверей. К счастью, пострадавших среди мирного населения нет.

Кроме того, падение обломков спровоцировало природные пожары в двух районах. В Каменском районе загорелся лес на площади 4,5 гектара. В Красносулинском районе возникло возгорание сухой травы.

В настоящее время на местах происшествий продолжают работать пожарные расчеты и экстренные службы, которые занимаются локализацией и полной ликвидацией очагов возгорания.

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