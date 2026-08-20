Женщина сломала все семь шейных позвонков при падении с высоты третьего этажа

В Екатеринбурге врачи Городской клинической больницы №36 провели сложнейшую высокотехнологичную операцию, спася жизнь 31-летней женщине, которая получила серьезные травмы после падения с высоты третьего этажа. У пациентки были разрушены абсолютно все семь позвонков шейного отдела позвоночника.

Пострадавшая была доставлена в стационар в крайне тяжёлом состоянии. Бригада скорой помощи и приёмное отделение диагностировали у неё открытый перелом бедра, тяжелейший ушиб спинного мозга и полное разрушение всех семи шейных позвонков. По словам медиков, на момент госпитализации жизнь молодой женщины буквально висела на волоске.

Ситуация осложнялась тем, что анатомические структуры шеи были полностью разрушены, что критически ограничивало возможности для стандартной фиксации.

Чтобы стабилизировать пациентку, нейрохирурги первым делом наложили гало-аппарат (специальную конструкцию для жёсткой внешней фиксации головы и шейного отдела). После этого началась масштабная пятичасовая операция, всё это время женщина находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

В ходе вмешательства хирурги удалили разрушенные позвонки и заместили образовавшийся дефект специальным эндопротезом. Чтобы позвоночный столб выдерживал нагрузки, его укрепили массивной двусторонней конструкцией из специальных медицинских пластин и крючков.

Параллельно с нейрохирургами работали травматологи: чтобы остановить внутреннее кровотечение и стабилизировать конечность, они установили на повреждённое бедро аппарат наружной фиксации.

Благодаря ювелирной работе уральских врачей спинной мозг удалось спасти от необратимых изменений, грозящих пациентке полной парализацией или смертью.

В общей сложности свердловчанка провела в стенах ГКБ №36 почти два месяца, пройдя через два тяжёлых этапа лечения. Труды медиков увенчались успехом: женщине начала частично возвращаться чувствительность. Недавно её выписали из стационара с заметным улучшением состояния, направив на дальнейшую профильную медицинскую реабилитацию.