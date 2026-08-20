Алла Пугачёва, скриншот видео
Новости России

Пугачёва теряет недвижимость в России: пирс продан, дом хотят пустить под снос

Валерия Мединская
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Имя Аллы Пугачёвой снова в заголовках. На этот раз не в связи с музыкой или скандальными интервью. Речь идёт о её роскошной даче в Солнечногорске. Сбежавшая из России певица может лишиться не только прибрежной земли, но и части самого дома. Всё из-за нарушений, которые тянутся годами, пишет издание StarHit.

Что известно о даче Пугачёвой

Трёхэтажный особняк площадью 760 квадратных метров стоит на первой линии Истринского водохранилища. Деревня Малые Бережки — примерно 45 километров от МКАД. Певица приобрела участок ещё в конце 90-х.

Внутри дома — шесть спален, СПА с хамамом и бассейном, лифт, бильярдная, кинотеатр и винный погреб. На участке есть зона барбекю, детская площадка и отдельный домик для персонала.

Дачу пытались продать. Начальная цена составляла 225 миллионов рублей. Её поэтапно снижали, в последний раз просили от 99 до 110 миллионов. Но покупатель так и не нашёлся.

Что не поделили с государством

Вокруг прибрежной территории площадью 1700 квадратов возникли споры. Как оказалось, земля была присвоена незаконно. Водный объект и береговая полоса — единый природный комплекс. По закону это объект общего пользования.

Бороться за справедливость взялся бизнесмен Глеб Рыськов. Он уже давно воюет со звёздами из-за незаконно присвоенных земель. Рыськов собрал документы и доказательства, что Пугачёва не имела права застраивать берег.

Аукцион, которого не было

Две недели назад Федеральное агентство водных ресурсов выставило участок на открытый аукцион. Торги не состоялись — заявку подал только Рыськов.

Стартовая цена от государства составила 14 тысяч рублей. Бизнесмен получил право на землю за эту сумму. Если бы аукцион прошёл, участок мог уйти за десятки миллионов.

Дом уже не принадлежит Пугачёвой

Рыськов выяснил: сам дом и участок по документам Пугачёвой уже не числятся. Особняк теперь зарегистрирован на её дочь Кристину Орбакайте. Но это не меняет сути.

В ближайшее время, по словам бизнесмена, участок снимут с кадастрового учёта. Права на него будут аннулированы. Пугачёва и Орбакайте там ещё зарегистрированы, но это ненадолго.

Что грозит семье

Если Пугачёва или Орбакайте решат заявить права на недвижимость, закон будет не на их стороне. Если на участке повреждён рельеф или нанесён вред природному объекту, придётся платить крупный штраф.

Но это не всё. Рыськов обнаружил нарушения и на самом участке. Часть построек выходит на неразграниченную государственную землю. В таком случае семья может лишиться не только пирса, но и части дачи.

«Нужно будет сносить, демонтировать, реконструировать дом и другие постройки, — заявил Рыськов. — У меня уже было такое. Суд выносил решение о демонтаже. Государственная территория должна быть свободна».

Что будет дальше

Рыськов уже прикинул, как распорядится приобретённой землёй. У него есть право размещать плавучие сооружения и строить капитальные объекты. Скорее всего, он организует там яхт-клуб. Для начала предстоит изучить состояние участка.

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