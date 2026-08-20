Житель Рязанской области получил 14 лет строгого режима за госизмену и переводы ВСУ

Рязанский областной суд вынес окончательное решение по уголовному делу в отношении россиянина 1993 года рождения. Вердикт суда признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), и вступил в законную силу.

Преступная деятельность фигуранта была вскрыта и пресечена сотрудниками региональных управлений ФСБ. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, организованных силами УФСБ по Рязанской и Пензенской областям, были получены неопровержимые доказательства вины.

Следствием установлено, что осужденный оказывал финансовую поддержку военизированному формированию, находящемуся под контролем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделением УФСБ России по Рязанской области. По итогам судебного разбирательства судья назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет и 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительных мер воздействия суд ограничил свободу осужденного после освобождения на 1 год, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 000 рублей.