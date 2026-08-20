Фото: соцсети Дурова*
Новости мира

На заброшенной странице Дурова* ВКонтакте появились загадочные посты

Валерия Мединская
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Страница Павла Дурова* во «ВКонтакте» неожиданно ожила. Спустя восемь лет там появились новые записи. Два поста с одинаковым текстом: «Текст до правки». Кто именно их опубликовал, неизвестно. Позже сообщения исчезли.

Сам основатель соцсети никак не комментировал эту ситуацию. Утверждать, что публикации сделал лично он, нельзя. До этого Дуров* последний раз активно использовал свою страницу во «ВКонтакте» в 2018 году. Тогда это было связано с первой блокировкой Telegram в России.

Дуров* создал «ВКонтакте» в 2006 году. Он покинул компанию в 2014-м. После этого он сосредоточился на развитии Telegram.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов.

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