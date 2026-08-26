Фото Правительства Рязанской области
Общество

Сапожок получит обновлённую дорогу к Чёрной Речке с тротуаром и освещением

Олеся Чугунова
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области сообщает: глава ведомства Антонина Черских проинспектировала ход реконструкции региональной трассы от рабочего посёлка Сапожок до села Чёрная Речка. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По поручению губернатора Павла Малкова за соблюдением сроков и качества на всех дорожных объектах установлен жёсткий надзор.

В ходе выезда министр лично оценила объём выполненных работ — они идут строго по графику — и обсудила с подрядчиками планы по дальнейшей реконструкции. На данный момент техническая готовность объекта достигла 49%. Сейчас на участке заменяют основание дорожного покрытия, укладывают нижний слой асфальтобетона, монтируют ригели на мосту и параллельно устанавливают новые водопропускные трубы.

После завершения реконструкции трасса станет шире: специалисты полностью обновят основание, положат два слоя асфальта, отремонтируют железобетонный мост через реку Пожву, укрепят обочины и смонтируют систему электроосвещения. Кроме того, в границах населённого пункта вдоль дороги обустроят тротуар — для безопасности и удобства пешеходов.

Модернизация транспортной артерии протяжённостью 9 км существенно повысит доступность социально значимых объектов для местных жителей. Эта дорога ведёт к жилым домам, фельдшерско-акушерскому пункту, почте, Богоявленской церкви и фермерскому хозяйству, поэтому её обновление напрямую повлияет на качество жизни в селе.

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