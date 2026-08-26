Под Рязанью подростки на мотоцикле съехали в кювет и попали в больницу

Вечером 25 августа, примерно в 20:40, в Рязанском муниципальном округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. На 15-м километре автодороги Калуга–Тула–Михайлов–Рязань 16-летняя местная жительница за рулём мотоцикла не справилась с управлением и допустила съезд в кювет. Прав на вождение транспорта у девушки не было.

В результате аварии серьёзные травмы получили обе находившиеся на мотоцикле девушки — водитель и её 15-летняя пассажирка. Их оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение, где оказывается необходимая помощь. Состояние пострадавших уточняется.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.