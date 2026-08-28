Малков рассказал о сбитых ночью над Рязанской областью беспилотниках

Губернатор Павел Малков доложил, что ночью 28 августа в небе над Рязанской областью были сбиты беспилотники. Подробности ночной атаки ВСУ он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Глава региона отмечает: были уничтожены четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

Всю ночь в Рязанской области сохранялась угроза налёта дронов ВСУ. Режим БПЛА-опасности отменили только в 09:44.

Напоминаем рязанцам, как вести себя в случае налёта дронов противника:

не подходите к окнам, во время атаки укройтесь в помещении, так как находиться на улице в этот период крайне небезопасно;

во время налёта нужно находиться в помещениях без окон. Дома можно укрыться в коридоре, в кладовой, в ванной комнате или в туалете;

при срабатывании систем оповещения (сирен) не паникуйте и следуйте положенным правилам.

В Рязанской области действует строжайший запрет на съёмку и публикацию полётов дронов, последствий атак и работы ПВО. Выкладывая такие фото и видео в Сеть, вы помогаете врагу корректировать удары. Кроме того, развязываете ему руки в плане осуществления всевозможных информационных вбросов. Опубликованный вами же контент может быть использован для того, чтобы посеять панику среди людей. Ориентируйтесь на официальные источники информации, не реагируйте на фейковую информацию и не распространяйте её.

Нарушителям регионального запрета грозят серьёзные административные штрафы.

В случае обнаружения обломков дронов не подходите к ним близко. Ни в коем случае не трогайте их. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке по номеру 112.